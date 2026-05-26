La Dictée pour tous Salle des Associations Crottet

Crottet

La Dictée pour tous

Salle des Associations Espace Armand Veille Crottet Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 14:15:00

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

L’équipe de la bibliothèque invite à sa première session de La Dictée pour Tous. Réactivez vos souvenirs d’enfance et entretenez votre mémoire. Pas de note, pas de classement, uniquement de la bonne humeur !

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Salle des Associations Espace Armand Veille Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 31 70 35 bibliotheque@crottet.fr

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English :

The library team invites you to its first session of La Dictée pour Tous. Reactivate your childhood memories and keep your memory sharp. No notes, no filing, just good humor!

L’événement La Dictée pour tous Crottet a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle