Théâtre Salle des fêtes Crottet

Crottet

Théâtre

Salle des fêtes Rue Villa Croteldi Crottet Ain

Tarif : 10 – 10 – EUR

à partir de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:45:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Pièce de Patrick Hautecoeur et Gérald Sibleyras jouée par les BALLADINS de Saint-André-de-Bâgé

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Salle des fêtes Rue Villa Croteldi Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 38 60 12

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English :

Play by Patrick Hautecoeur and Gérald Sibleyras performed by les BALLADINS de Saint-André-de-Bâgé

L’événement Théâtre Crottet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle