Théâtre Salle des fêtes Crottet
Théâtre Salle des fêtes Crottet samedi 30 mai 2026.
Crottet
Théâtre
Salle des fêtes Rue Villa Croteldi Crottet Ain
Tarif : 10 – 10 – EUR
à partir de 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:45:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Pièce de Patrick Hautecoeur et Gérald Sibleyras jouée par les BALLADINS de Saint-André-de-Bâgé
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Salle des fêtes Rue Villa Croteldi Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 38 60 12
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English :
Play by Patrick Hautecoeur and Gérald Sibleyras performed by les BALLADINS de Saint-André-de-Bâgé
L’événement Théâtre Crottet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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