Veillée détente à la bibliothèque Espace Armand Veille Crottet
Veillée détente à la bibliothèque Espace Armand Veille Crottet vendredi 29 mai 2026.
Crottet
Veillée détente à la bibliothèque
Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
L’équipe de la bibliothèque vous invite à la veillée détente. La bibliothèque prend soin de vous. Prenez du temps pour vous… Tricot, Mandalas, Massage vous attendent.
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Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 31 70 35 bibliotheque@crottet.fr
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English :
The library team invites you to a relaxing evening. The library takes care of you. Take some time for yourself… Knitting, Mandalas, Massage await you.
L’événement Veillée détente à la bibliothèque Crottet a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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