Veillée détente à la bibliothèque Espace Armand Veille Crottet

Crottet

Veillée détente à la bibliothèque

Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

L’équipe de la bibliothèque vous invite à la veillée détente. La bibliothèque prend soin de vous. Prenez du temps pour vous… Tricot, Mandalas, Massage vous attendent.

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Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 31 70 35 bibliotheque@crottet.fr

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English :

The library team invites you to a relaxing evening. The library takes care of you. Take some time for yourself… Knitting, Mandalas, Massage await you.

L’événement Veillée détente à la bibliothèque Crottet a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle