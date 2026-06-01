Raconte moi une histoire Espace Armand Veille Crottet
Raconte moi une histoire Espace Armand Veille Crottet samedi 6 juin 2026.
Crottet
Raconte moi une histoire
Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’équipe de la bibliothèque vous convie à son animation Raconte moi une histoire. Des lectures pour petits et grands pour passer un doux moment.
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Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 31 70 35 bibliotheque@crottet.fr
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English :
The library team invites you to its Raconte moi une histoire event. Readings for young and old, for a delightful time.
L’événement Raconte moi une histoire Crottet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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