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Raconte moi une histoire Espace Armand Veille Crottet

Raconte moi une histoire Espace Armand Veille Crottet samedi 6 juin 2026.

Lieu : Espace Armand Veille

Adresse : Bibliothèque

Ville : 01290 Crottet

Département : Ain

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Crottet

Raconte moi une histoire

Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

L’équipe de la bibliothèque vous convie à son animation Raconte moi une histoire. Des lectures pour petits et grands pour passer un doux moment.
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Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 31 70 35  bibliotheque@crottet.fr

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English :

The library team invites you to its Raconte moi une histoire event. Readings for young and old, for a delightful time.

L’événement Raconte moi une histoire Crottet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle

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