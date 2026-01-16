Soirée jeux d’ambiance jeu de rôle Murder Party Rue Marcel Cachin Domérat

Soirée jeux d’ambiance jeu de rôle Murder Party

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Les participants se challengent par équipe dans des jeux grandeur nature, tout en grignotant ce qui a été mis en commun.

.

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Participants challenge each other in teams to life-size games, while snacking on what has been pooled.

L’événement Soirée jeux d’ambiance jeu de rôle Murder Party Domérat a été mis à jour le 2026-01-16 par Montluçon Tourisme