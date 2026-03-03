Soirée Jeux de rôles Rue Gascoin Orthez

Soirée Jeux de rôles

Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Les maîtres du Jeu de l’association plongeront les participants dans des univers des plus sérieux aux plus décalés. Initiations, scénarios plus denses pour les joueurs avertis sont au programme. Soirées réservées aux adhérents, avec possibilité d’adhérer sur place. .

Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 22 65 96 ludorthez.asso@gmail.com

