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Soirée jeux de société à la médiathèque Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône Jussey

mardi 8 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône · Jussey

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône
Adresse
Lieu-dit Pré Jean Roche
Ville
70500 Jussey
Département
Haute-Saône
Tarif

Jussey

Soirée jeux de société à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 18:30:00
fin : 2026-09-08 20:30:00

Date(s) :
2026-09-08

Découvrez la sélection de jeux de sociétés de la Médiathèque lors d’une soirée gratuite et ouverte à tous.
Inscription recommandée pour les adultes et obligatoire pour les enfants. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.   .

Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78  mediatheque@cchvs.fr

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English : Soirée jeux de société à la médiathèque

L’événement Soirée jeux de société à la médiathèque Jussey a été mis à jour le 2026-08-20 par JUSSEY TOURISME

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