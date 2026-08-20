Soirée jeux de société à la médiathèque Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône Jussey
mardi 8 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône · Jussey
Informations pratiques
Jussey
Soirée jeux de société à la médiathèque
Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 18:30:00
fin : 2026-09-08 20:30:00
Date(s) :
2026-09-08
Découvrez la sélection de jeux de sociétés de la Médiathèque lors d’une soirée gratuite et ouverte à tous.
Inscription recommandée pour les adultes et obligatoire pour les enfants. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. .
Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78 mediatheque@cchvs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux de société à la médiathèque
L’événement Soirée jeux de société à la médiathèque Jussey a été mis à jour le 2026-08-20 par JUSSEY TOURISME
À voir aussi à Jussey (Haute-Saône)
- Repas Dansant Jussey 5 septembre 2026