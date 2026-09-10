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Soirée jeux de société Médiathèque Agon-Coutainville

vendredi 11 décembre 2026 · Médiathèque · Agon-Coutainville

Soirée jeux de société Médiathèque Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
3 Avenue du Président Roosevelt
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Soirée jeux de société

Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 17:30:00
fin : 2026-12-11 21:30:00

Date(s) :
2026-12-11

Soirée jeux de société à la bibliothèque. Tout public.   .

Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77 

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English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme

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