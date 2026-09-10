AGENDA · Agon-Coutainville
Soirée jeux de société Médiathèque Agon-Coutainville
vendredi 11 décembre 2026 · Médiathèque · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Soirée jeux de société
Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 17:30:00
fin : 2026-12-11 21:30:00
Date(s) :
2026-12-11
Soirée jeux de société à la bibliothèque. Tout public. .
Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77
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English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme
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