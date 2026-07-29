Soirée jeux de société au jardin partagé Rue du Cimetière Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
vendredi 31 juillet 2026 · Rue du Cimetière · Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Informations pratiques
Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
Soirée jeux de société au jardin partagé
Rue du Cimetière Jardin partagé Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Envie de partager un moment convivial en famille, entre amis ou avec vos voisins ? Rejoignez-nous vendredi 31 juillet à partir de 18 h au Jardin partagé pour une soirée placée sous le signe du jeu et de la bonne humeur !
Apportez vos jeux préférés ou venez simplement profiter de ceux proposés sur place.
Ouvert à tous, petits et grands.
Entrée libre.
Lieu Jardin partagé Rue du Cimetière, Ingrandes-sur-Loire
Une belle occasion de se retrouver, de faire de nouvelles rencontres et de passer une agréable soirée d’été ensemble !
Renseignements au 06 82 49 43 70 .
Rue du Cimetière Jardin partagé Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 49 43 70
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English :
Want to enjoy a fun time with family, friends, or your neighbors? Join us on Friday, July 31, starting at 6 p.m. at the Community Garden for an evening filled with games and good cheer!
L’événement Soirée jeux de société au jardin partagé Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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