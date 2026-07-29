Soirée jeux de société au jardin partagé Rue du Cimetière Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

Informations pratiques

Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

Soirée jeux de société au jardin partagé

Rue du Cimetière Jardin partagé Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Envie de partager un moment convivial en famille, entre amis ou avec vos voisins ? Rejoignez-nous vendredi 31 juillet à partir de 18 h au Jardin partagé pour une soirée placée sous le signe du jeu et de la bonne humeur !

Apportez vos jeux préférés ou venez simplement profiter de ceux proposés sur place.

Ouvert à tous, petits et grands.

Entrée libre.

Lieu Jardin partagé Rue du Cimetière, Ingrandes-sur-Loire

Une belle occasion de se retrouver, de faire de nouvelles rencontres et de passer une agréable soirée d’été ensemble !

Renseignements au 06 82 49 43 70 .

Rue du Cimetière Jardin partagé Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 49 43 70

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English :

Want to enjoy a fun time with family, friends, or your neighbors? Join us on Friday, July 31, starting at 6 p.m. at the Community Garden for an evening filled with games and good cheer!

L’événement Soirée jeux de société au jardin partagé Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis