SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Le Malzieu-Ville samedi 17 janvier 2026.
Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 2 – 2 – 10 EUR
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Le café associatif, Le Drogol, vous propose de vous retrouver autour d’une soirée jeux de plateau ! Venez passer une soirée conviviale avec vos amis et si vous le souhaitez, vous pouvez apporter vos propres jeux pour les faire découvrir !
Rendez-vous le vendredi 9 janvier dès 20h30.
L’adhésion à l’association sera nécessaire.
Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com
English :
Le Drogol, the community café, invites you to join us for an evening of board games! Come and spend a convivial evening with your friends, and if you like, you can bring your own games to show them off!
See you on Friday, January 9 from 8.30pm.
Membership of the association is required.
