SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Le Malzieu-Ville

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Le café associatif, Le Drogol, vous propose de vous retrouver autour d’une soirée jeux de plateau ! Venez passer une soirée conviviale avec vos amis et si vous le souhaitez, vous pouvez apporter vos propres jeux pour les faire découvrir !

Rendez-vous le vendredi 9 janvier dès 20h30.

L’adhésion à l’association sera nécessaire.

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

English :

Le Drogol, the community café, invites you to join us for an evening of board games! Come and spend a convivial evening with your friends, and if you like, you can bring your own games to show them off!

See you on Friday, January 9 from 8.30pm.

Membership of the association is required.

