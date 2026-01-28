LES SORTIES NATURE LA PORTE DES FÉES Le Malzieu-Ville
LES SORTIES NATURE LA PORTE DES FÉES Le Malzieu-Ville jeudi 6 août 2026.
Le Malzieu-Ville
LES SORTIES NATURE LA PORTE DES FÉES
Place du foirail Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Au crépuscule, lorsque le jour baisse doucement et que les températures rafraîchissent, profitez d’une agréable balade gourmande … Au menu , la découverte des magnifiques paysages de la Haute-Lozère au soleil couchant agrémentée d’une dégustation de produits préparés par des traiteurs locaux. Grégory, votre guide, vous apprendra à lire les paysages pour mieux les comprendre et les admirer !
Au crépuscule, lorsque le jour baisse doucement et que les températures rafraîchissent, profitez d’une agréable balade gourmande … Au menu , la découverte des magnifiques paysages de la Haute-Lozère au soleil couchant agrémentée d’une dégustation de produits préparés par des traiteurs locaux. Grégory, votre guide, vous apprendra à lire les paysages pour mieux les comprendre et les admirer !
Distance 9.4 km, D+ 150m, durée 3h00.
Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique. .
Place du foirail Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67 tourisme@margeride-en-gevaudan.com
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English :
At dusk, when daylight is slowly fading and temperatures are cooling, why not enjoy a gourmet walk? On the menu , discover the magnificent landscapes of Haute-Lozère at sunset, accompanied by a tasting of products prepared by local caterers. Grégory, your guide, will teach you how to read the landscapes to better understand and admire them!
L’événement LES SORTIES NATURE LA PORTE DES FÉES Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-06-06 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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