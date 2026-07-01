Informations pratiques

Le Malzieu-Ville

SOIRÉE MOULES FRITES À VOLONTÉ

route de Saugues Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Venez passer un bon moment au Restaurant l’Hôtel des voyageurs et déguster des moules frites à volonté !

Réservations conseillées au 04 66 31 70 08

Venez passer un bon moment au Restaurant l’Hôtel des voyageurs et déguster des moules frites à volonté !

Réservations conseillées au 04 66 31 70 08 .

route de Saugues Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 70 08

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English :

Come and have a good time at the Restaurant l’Hôtel des voyageurs and enjoy all-you-can-eat mussels and French fries!

Reservations recommended on 04 66 31 70 08

L’événement SOIRÉE MOULES FRITES À VOLONTÉ Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Margeride en Gévaudan