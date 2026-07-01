SOIRÉE MOULES FRITES À VOLONTÉ Le Malzieu-Ville
vendredi 24 juillet 2026 · Le Malzieu-Ville
Informations pratiques
Le Malzieu-Ville
SOIRÉE MOULES FRITES À VOLONTÉ
route de Saugues Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Venez passer un bon moment au Restaurant l’Hôtel des voyageurs et déguster des moules frites à volonté !
Réservations conseillées au 04 66 31 70 08
Venez passer un bon moment au Restaurant l’Hôtel des voyageurs et déguster des moules frites à volonté !
Réservations conseillées au 04 66 31 70 08 .
route de Saugues Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 70 08
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English :
Come and have a good time at the Restaurant l’Hôtel des voyageurs and enjoy all-you-can-eat mussels and French fries!
Reservations recommended on 04 66 31 70 08
L’événement SOIRÉE MOULES FRITES À VOLONTÉ Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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