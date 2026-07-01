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SOIRÉE MOULES FRITES À VOLONTÉ Le Malzieu-Ville

vendredi 24 juillet 2026 · Le Malzieu-Ville

SOIRÉE MOULES FRITES À VOLONTÉ Le Malzieu-Ville

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
route de Saugues
Ville
48140 Le Malzieu-Ville
Département
Lozère
Tarif
22 22 22 Adulte

Le Malzieu-Ville

SOIRÉE MOULES FRITES À VOLONTÉ

route de Saugues Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Venez passer un bon moment au Restaurant l’Hôtel des voyageurs et déguster des moules frites à volonté !
Réservations conseillées au 04 66 31 70 08
Venez passer un bon moment au Restaurant l’Hôtel des voyageurs et déguster des moules frites à volonté !
Réservations conseillées au 04 66 31 70 08   .

route de Saugues Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 70 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and have a good time at the Restaurant l’Hôtel des voyageurs and enjoy all-you-can-eat mussels and French fries!
Reservations recommended on 04 66 31 70 08

L’événement SOIRÉE MOULES FRITES À VOLONTÉ Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Margeride en Gévaudan

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