VOYAGE AU NÉPAL Tour de Bodon Office de Tourisme Le Malzieu-Ville
VOYAGE AU NÉPAL Tour de Bodon Office de Tourisme Le Malzieu-Ville samedi 1 août 2026.
Le Malzieu-Ville
VOYAGE AU NÉPAL
Tour de Bodon Office de Tourisme Salle du Chemin de ronde Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-08-01
Dans la belle salle du Chemin de Ronde, venez découvrir l’exposition de peinture, Voyage au Népal de Bénédicte Bouchard.
Dans la belle salle du Chemin de Ronde, venez découvrir l’exposition de peinture, Voyage au Népal de Bénédicte Bouchard.
Quel est ce voyage? Le voyage qui nous étonne le plus?
Aller aux quatre coins du monde ou suivre celui qui nous ramène vers nous, au plus proche, pour mieux se saisir de ce qu’il y a autour.
Est-ce un peu de chaque paysage emprunté, vu et senti, est-ce au détour d’un regard croisé, qui nous saisit soudain, est-ce aux croisements de tous les chemins?… Que le parcours se fait, que la vie s’accomplit et qu’un rêve se réalise.
Il y a un peu de tout dans ce projet de voyage et d’initiation…
De la précision d’un trait plein ou délié, Bénédicte veut oublier le dessin pour ne garder que la trace ; quitter l’image figée pour l’impression ; le mouvement, le geste parfois indéfini pour la libre expression d’un relief, d’une ambiance, d’un visage.
Bénédicte dessine, peint… Tantôt matières sèches, tantôt matières molles, grasses, humides, en suivant son impulsion, son instinct, sans école, à l’improvisation autodidacte. .
Tour de Bodon Office de Tourisme Salle du Chemin de ronde Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73
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English :
Come and discover Bénédicte Bouchard’s painting exhibition, Voyage au Népal, in the beautiful Chemin de Ronde hall.
L’événement VOYAGE AU NÉPAL Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-05-15 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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