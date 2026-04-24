LOZ’AIRE DE LUMIÈRE Tour de Bodon Office de Tourisme Le Malzieu-Ville

Le Malzieu-Ville

LOZ’AIRE DE LUMIÈRE

Tour de Bodon Office de Tourisme Salle du Chemin de ronde Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-06-27

Dans la belle salle du Chemin de Ronde, venez découvrir les peintures en acrylique de Michel Pire.

Dans la belle salle du Chemin de Ronde, venez découvrir les peintures en acrylique de Michel Pire.

Michel Pire s’inscrit dans une démarche contemporaine qui privilégie l’émotion et la perception visuelle sur la reproduction exacte de la réalité. L’artiste explore la relation entre la couleur, la forme et la lumière pour offrir une expérience sensorielle unique.

Cette exposition propose un voyage immersif à travers des paysages contemporains, où la couleur et la lumière deviennent de véritables protagonistes. .

Tour de Bodon Office de Tourisme Salle du Chemin de ronde Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie michel@massachusetts.be

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English :

Come and discover Michel Pire’s acrylic paintings in the beautiful Chemin de Ronde room.

L’événement LOZ’AIRE DE LUMIÈRE Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-05-14 par 48-OT Margeride en Gévaudan