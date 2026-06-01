FÊTE DE LA MUSIQUE AU DROGOL Le Malzieu-Ville
FÊTE DE LA MUSIQUE AU DROGOL Le Malzieu-Ville samedi 20 juin 2026.
Le Malzieu-Ville
FÊTE DE LA MUSIQUE AU DROGOL
Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 2 – 2 – 10 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le café associatif, Le Drogol, célèbre la musique !
Rendez-vous le 20 juin à 18h00.
– Chorale Choralala de 18h à 19h ;
– Ewen à la future et au chant pour la soirée ;
Boissons fraîches et chaudes.
L’adhésion à l’association sera nécessaire.
Le café associatif, Le Drogol, célèbre la musique !
Rendez-vous le 20 juin à 18h00.
– Chorale Choralala de 18h à 19h ;
– Ewen à la future et au chant pour la soirée ;
Boissons fraîches et chaudes.
L’adhésion à l’association sera nécessaire. .
Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com
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English :
Café associatif Le Drogol celebrates music!
See you on June 20 at 6:00 pm.
– Chorale Choralala from 6pm to 7pm;
– Ewen on future and singing for the evening;
Hot and cold drinks.
Association membership required.
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE AU DROGOL Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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