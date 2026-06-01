FÊTE DE LA MUSIQUE AU DROGOL Le Malzieu-Ville samedi 20 juin 2026.

Le Malzieu-Ville

FÊTE DE LA MUSIQUE AU DROGOL

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le café associatif, Le Drogol, célèbre la musique !

Rendez-vous le 20 juin à 18h00.

– Chorale Choralala de 18h à 19h ;

– Ewen à la future et au chant pour la soirée ;

Boissons fraîches et chaudes.

L’adhésion à l’association sera nécessaire.

Le café associatif, Le Drogol, célèbre la musique !

Rendez-vous le 20 juin à 18h00.

– Chorale Choralala de 18h à 19h ;

– Ewen à la future et au chant pour la soirée ;

Boissons fraîches et chaudes.

L’adhésion à l’association sera nécessaire. .

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Café associatif Le Drogol celebrates music!

See you on June 20 at 6:00 pm.

– Chorale Choralala from 6pm to 7pm;

– Ewen on future and singing for the evening;

Hot and cold drinks.

Association membership required.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE AU DROGOL Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-OT Margeride en Gévaudan