Le Malzieu-Ville

FÊTE DE L’ÉTÉ

2 Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Drogol, 1er café associatif du Malzieu-Ville, vous propose de fêter l’été en musique ! Au programme playlist ambiance été, boisson spéciale, bingo musicale… L’essentiel pour passer un super moment.

Début 19h

Pour participer, l’adhésion est nécessaire 10€ l’année, 5€ le trimestre ou 2€ le mois. Une boisson offerte non alcoolisée offerte par adhésion.

Le Drogol, 1er café associatif du Malzieu-Ville, vous propose de fêter l’été en musique ! Au programme playlist ambiance été, boisson spéciale, bingo musicale… L’essentiel pour passer un super moment.

Début 19h

Pour participer, l’adhésion est nécessaire 10€ l’année, 5€ le trimestre ou 2€ le mois. Une boisson offerte non alcoolisée offerte par adhésion. .

2 Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

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English :

Le Drogol, the 1st community café in Le Malzieu-Ville, invites you to celebrate summer with music! On the program: summer playlist, special drinks, musical bingo… Everything you need to have a great time.

Starts: 7pm

To participate, membership is required: 10? per year, 5? per quarter or 2? per month. One complimentary non-alcoholic beverage per membership.

L’événement FÊTE DE L’ÉTÉ Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-OT Margeride en Gévaudan