FÊTE DE L’ÉTÉ Le Malzieu-Ville
FÊTE DE L’ÉTÉ Le Malzieu-Ville samedi 27 juin 2026.
Le Malzieu-Ville
FÊTE DE L’ÉTÉ
2 Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Drogol, 1er café associatif du Malzieu-Ville, vous propose de fêter l’été en musique ! Au programme playlist ambiance été, boisson spéciale, bingo musicale… L’essentiel pour passer un super moment.
Début 19h
Pour participer, l’adhésion est nécessaire 10€ l’année, 5€ le trimestre ou 2€ le mois. Une boisson offerte non alcoolisée offerte par adhésion.
Le Drogol, 1er café associatif du Malzieu-Ville, vous propose de fêter l’été en musique ! Au programme playlist ambiance été, boisson spéciale, bingo musicale… L’essentiel pour passer un super moment.
Début 19h
Pour participer, l’adhésion est nécessaire 10€ l’année, 5€ le trimestre ou 2€ le mois. Une boisson offerte non alcoolisée offerte par adhésion. .
2 Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com
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English :
Le Drogol, the 1st community café in Le Malzieu-Ville, invites you to celebrate summer with music! On the program: summer playlist, special drinks, musical bingo… Everything you need to have a great time.
Starts: 7pm
To participate, membership is required: 10? per year, 5? per quarter or 2? per month. One complimentary non-alcoholic beverage per membership.
L’événement FÊTE DE L’ÉTÉ Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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