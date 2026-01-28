VISITE GUIDÉE LA CITÉ MÉDIÉVALE DU MALZIEU Le Malzieu-Ville
VISITE GUIDÉE LA CITÉ MÉDIÉVALE DU MALZIEU Le Malzieu-Ville mardi 7 juillet 2026.
Le Malzieu-Ville
VISITE GUIDÉE LA CITÉ MÉDIÉVALE DU MALZIEU
Tour de Bodon Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-25 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-22
Partez à la découverte des nombreux secrets du Malzieu, de ses monuments cachés à ses remparts inimitables. Marie-Hélène Astruc vous guidera à travers les ruelles pavées et tout en haut des tours de guet… Une visite inoubliable aux côtés d’une guide passionnée !
Départ à 10h.
Réservation dans l’un de nos trois Bureaux d’Information Touristique.
Partez à la découverte des nombreux secrets du Malzieu, de ses monuments cachés à ses remparts inimitables. Marie-Hélène Astruc vous guidera à travers les ruelles pavées et tout en haut des tours de guet… Une visite inoubliable aux côtés d’une guide passionnée !
Départ à 10h.
Réservation dans l’un de nos trois Bureaux d’Information Touristique. .
Tour de Bodon Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67 tourisme@margeride-en-gevaudan.com
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English :
Discover the many secrets of Le Malzieu, from its hidden monuments to its inimitable ramparts. Marie-Hélène Astruc will guide you through the cobbled streets and up the watchtowers? An unforgettable visit with a passionate guide!
Departure at 10 a.m.
Reservations required at one of our three Tourist Information Offices.
L’événement VISITE GUIDÉE LA CITÉ MÉDIÉVALE DU MALZIEU Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-05-09 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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