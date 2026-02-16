AVENTURES VERTICALES DEMI-JOURNEE ACCROBRANCHE ADOS & ADULTES Village vacances Forêt de Ganigal Le Malzieu-Ville
AVENTURES VERTICALES DEMI-JOURNEE ACCROBRANCHE ADOS & ADULTES Village vacances Forêt de Ganigal Le Malzieu-Ville vendredi 24 avril 2026.
AVENTURES VERTICALES DEMI-JOURNEE ACCROBRANCHE ADOS & ADULTES
Village vacances Forêt de Ganigal Parcours accrobranche Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 16:30:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-05-01
Embarquez pour une demi-journée sportive à l’assaut de arbres de la forêt de Ganigal au Malzieu ! La sortie est animée et encadrée par les moniteurs d’escalade de La Cazelle Sport Nature.
Au programme
– Accrobranche
– Saut pendulaire (12 mètres)
Cette demi-journée sensations est adaptée aux adultes et enfants de plus de 10 ans.
Embarquez pour une demi-journée sportive à l’assaut de arbres de la forêt de Ganigal au Malzieu ! La sortie est animée et encadrée par les moniteurs d’escalade de La Cazelle Sport Nature.
Au programme
– Accrobranche
– Saut pendulaire (12 mètres)
Cette demi-journée sensations est adaptée aux adultes et enfants de plus de 10 ans.
Inscription obligatoire préalable dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique
Rendez-vous au parking de l’accrobranche (Forêt de Ganigal). .
Village vacances Forêt de Ganigal Parcours accrobranche Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Embark on a sporty half-day climb up the trees of the Ganigal forest in Le Malzieu! The outing is led and supervised by climbing instructors from La Cazelle Sport Nature.
On the program:
– Accrobranche
– Pendulum jump (12 meters)
This sensational half-day is suitable for adults and children aged 10 and over.
L’événement AVENTURES VERTICALES DEMI-JOURNEE ACCROBRANCHE ADOS & ADULTES Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-02-16 par 48-OT Margeride en Gévaudan