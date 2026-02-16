AVENTURES VERTICALES DEMI-JOURNEE ACCROBRANCHE ADOS & ADULTES Village vacances Forêt de Ganigal Le Malzieu-Ville

AVENTURES VERTICALES DEMI-JOURNEE ACCROBRANCHE ADOS & ADULTES

Village vacances Forêt de Ganigal Parcours accrobranche Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-01

Embarquez pour une demi-journée sportive à l’assaut de arbres de la forêt de Ganigal au Malzieu ! La sortie est animée et encadrée par les moniteurs d’escalade de La Cazelle Sport Nature.

Au programme

– Accrobranche

– Saut pendulaire (12 mètres)

Cette demi-journée sensations est adaptée aux adultes et enfants de plus de 10 ans.

Inscription obligatoire préalable dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique

Rendez-vous au parking de l’accrobranche (Forêt de Ganigal). .

Village vacances Forêt de Ganigal Parcours accrobranche Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

English :

Embark on a sporty half-day climb up the trees of the Ganigal forest in Le Malzieu! The outing is led and supervised by climbing instructors from La Cazelle Sport Nature.

On the program:

– Accrobranche

– Pendulum jump (12 meters)

This sensational half-day is suitable for adults and children aged 10 and over.

L’événement AVENTURES VERTICALES DEMI-JOURNEE ACCROBRANCHE ADOS & ADULTES Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-02-16 par 48-OT Margeride en Gévaudan