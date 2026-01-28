VISITE GUIDÉE NOCTURNE LA CITÉ MÉDIÉVALE DU MALZIEU Le Malzieu-Ville
VISITE GUIDÉE NOCTURNE LA CITÉ MÉDIÉVALE DU MALZIEU Le Malzieu-Ville mercredi 8 juillet 2026.
Le Malzieu-Ville
VISITE GUIDÉE NOCTURNE LA CITÉ MÉDIÉVALE DU MALZIEU
Tour de Bodon Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Partez à la découverte des nombreux secrets du Malzieu, de ses monuments cachés à ses remparts inimitables. Noëlle Sans-Raoul, native de cette cité médiévale de Margeride, vous guidera à travers les ruelles pavées et tout en haut des tours de guet… Une visite inoubliable aux côtés d’une guide passionnée !
Départ à 20h30.
Réservation au Bureau d’Information Touristique du Malzieu-Ville.
Partez à la découverte des nombreux secrets du Malzieu, de ses monuments cachés à ses remparts inimitables. Noëlle Sans-Raoul, native de cette cité médiévale de Margeride, vous guidera à travers les ruelles pavées et tout en haut des tours de guet… Une visite inoubliable aux côtés d’une guide passionnée !
Départ à 20h30.
Réservation au Bureau d’Information Touristique du Malzieu-Ville. .
Tour de Bodon Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com
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English :
Discover the many secrets of Le Malzieu, from its hidden monuments to its inimitable ramparts. Noëlle Sans-Raoul, a native of this medieval Margeride town, will guide you through the cobbled streets and up the watchtowers? An unforgettable visit with a passionate guide!
Departure at 8.30pm.
Reservations at the Tourist Information Office in Le Malzieu-Ville.
L’événement VISITE GUIDÉE NOCTURNE LA CITÉ MÉDIÉVALE DU MALZIEU Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-05-08 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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