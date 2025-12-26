LIVRE’ÉCHANGE Le Malzieu-Ville
LIVRE’ÉCHANGE Le Malzieu-Ville mercredi 28 janvier 2026.
Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère
Début : 2026-01-28 16:00:00
fin : 2026-01-28 18:00:00
2026-01-28
Le café associatif, Le Drogol, vous invite à partager vos livres préférés et échanger avec d’autres amoureux de la lecture !
Rendez-vous le mercredi 28 janvier de16h00 à 18h00.
L’adhésion à l’association sera nécessaire.
Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com
English :
Le Drogol, the community café, invites you to share your favorite books and chat with other book lovers!
Meet us on Wednesday, January 28 from 4pm to 6pm.
Membership of the association is required.
