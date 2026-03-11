VISAGES DU MONDE Tour de Bodon Office de Tourisme Le Malzieu-Ville

VISAGES DU MONDE

Dans la belle salle du Chemin de Ronde, venez découvrir l’exposition de peinture, Visages du Monde, de Christian Serre.

Christian Serre est un peintre né à Montpellier, autodidacte.

Dès son plus jeune âge, il aimait dessiner. C’est à l’âge de 50 ans qu’il commença à peindre à l’acrylique des motifs abstraits s’inspirant d’œuvres de Kandinsky.

Plus tard séduit par les photos de personnages prises

Plus tard séduit par les photos de personnages prises au cours de ses nombreux voyages, il se décida à peindre leurs visages.

Ainsi, Christian Serre passa de l’abstrait au figuratif. .

Come and discover Christian Serre’s painting exhibition, Visages du Monde, in the beautiful Chemin de Ronde hall.

Christian Serre is a self-taught painter born in Montpellier.

From an early age, he loved to draw. At the age of 50, he began painting abstract motifs in acrylics, inspired by the works of Kandinsky.

Later, seduced by the photographs of people he

