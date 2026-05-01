Le Malzieu-Ville

SOIRÉE ANNIVERSAIRE DU DROGOL

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le café associatif, Le Drogol, souffle sa 1ère bougie ! Venez faire la fête avec tous les adhérents et les bénévoles du Drogol.

Musique live Restauration sur place.

Rendez-vous le 30 mai à 18h00.

L’adhésion à l’association sera nécessaire.

Le café associatif, Le Drogol, souffle sa 1ère bougie ! Venez faire la fête avec tous les adhérents et les bénévoles du Drogol.

Musique live Restauration sur place.

Rendez-vous le 30 mai à 18h00.

L’adhésion à l’association sera nécessaire. .

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

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English :

The café associatif, Le Drogol, celebrates its 1st birthday! Come and celebrate with all Le Drogol members and volunteers.

Live music Catering on site.

See you on May 30 at 6.00 pm.

Association membership required.

L’événement SOIRÉE ANNIVERSAIRE DU DROGOL Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-04-28 par 48-OT Margeride en Gévaudan