La Chazette Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Demi-journée
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
2026-04-21 2026-04-29
Embarquez pour une demi-journée sportive à l’assaut des falaises de la Margeride ! La sortie est animée et encadrée par les moniteurs d’escalade de La Cazelle Sport Nature.
Au programme
– Mini via-ferrata
– Tyrolienne
– Descente en rappel
Cette demi-journée sensations est adaptée pour les 8 > 13 ans et pour les adultes (les parents accompagnant sont les bienvenus!).
Inscription obligatoi
La Chazette Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com
English :
Climb the Margeride cliffs for a sporty half-day! The outing is led and supervised by climbing instructors from La Cazelle Sport Nature.
On the program:
– Mini via-ferrata
– Tyrolean traverse
– Abseiling
This sensational half-day is suitable for 8 > 13 year-olds and adults (accompanying parents welcome!).
Registration required
