AVENTURES VERTICALES DEMI-JOURNÉE VIA-FERRATA ENFANTS

La Chazette Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-29

Embarquez pour une demi-journée sportive à l’assaut des falaises de la Margeride ! La sortie est animée et encadrée par les moniteurs d’escalade de La Cazelle Sport Nature.

Au programme

– Mini via-ferrata

– Tyrolienne

– Descente en rappel

Cette demi-journée sensations est adaptée pour les 8 > 13 ans et pour les adultes (les parents accompagnant sont les bienvenus!).

Inscription obligatoi

Embarquez pour une demi-journée sportive à l’assaut des falaises de la Margeride ! La sortie est animée et encadrée par les moniteurs d’escalade de La Cazelle Sport Nature.

Au programme

– Mini via-ferrata

– Tyrolienne

– Descente en rappel

Cette demi-journée sensations est adaptée pour les 8 > 13 ans et pour les adultes (les parents accompagnant sont les bienvenus!).

Inscription obligatoire préalable dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique.

Rendez-vous au hameau du Soulier.

Matériel fourni.

Groupe de 10 personnes maximum. .

La Chazette Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Climb the Margeride cliffs for a sporty half-day! The outing is led and supervised by climbing instructors from La Cazelle Sport Nature.

On the program:

– Mini via-ferrata

– Tyrolean traverse

– Abseiling

This sensational half-day is suitable for 8 > 13 year-olds and adults (accompanying parents welcome!).

Registration required

L’événement AVENTURES VERTICALES DEMI-JOURNÉE VIA-FERRATA ENFANTS Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-02-16 par 48-OT Margeride en Gévaudan