AVENTURES VERTICALES DEMI-JOURNÉE VIA-FERRATA ADOS & ADULTES Verdezun Le Malzieu-Ville
Verdezun Parking de la via-ferrata Le Ranc Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 09:00:00
fin : 2026-05-01 12:00:00
Date(s) :
2026-04-21 2026-04-24 2026-04-27 2026-05-01
Embarquez pour une demi-journée sportive à l’assaut des falaises de la Margeride ! La sortie est animée et encadrée par les moniteurs d’escalade de La Cazelle Sport Nature.
Au programme
– Via-ferrata
– Tyrolienne géante A/R
Cette demi-journée est adaptée aux adultes et ados de plus de 12 ans (+ de 40kg).
Inscription obligatoire préalable dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique
Rendez-vous au parking de la via-ferrata (Le Ranc).
Matériel fourni. .
Verdezun Parking de la via-ferrata Le Ranc Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com
English :
Climb the Margeride cliffs for a sporty half-day! The outing is led and supervised by climbing instructors from La Cazelle Sport Nature.
On the program:
– Via-ferrata
– Giant Tyrolean traverse
This half-day outing is suitable for adults and teenagers over 12 (+ 40kg).
Prior registration required at one of our three tourist information offices
