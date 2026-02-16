AVENTURES VERTICALES DEMI-JOURNÉE VIA-FERRATA ADOS & ADULTES Verdezun Le Malzieu-Ville

AVENTURES VERTICALES DEMI-JOURNÉE VIA-FERRATA ADOS & ADULTES

Verdezun Parking de la via-ferrata Le Ranc Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 09:00:00

fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-24 2026-04-27 2026-05-01

Embarquez pour une demi-journée sportive à l’assaut des falaises de la Margeride ! La sortie est animée et encadrée par les moniteurs d’escalade de La Cazelle Sport Nature.

Au programme

– Via-ferrata

– Tyrolienne géante A/R

Cette demi-journée est adaptée aux adultes et ados de plus de 12 ans (+ de 40kg).

Inscription obligatoire préalable dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique

Rendez-vous au parking de la via-ferrata (Le Ranc).

Matériel fourni. .

Verdezun Parking de la via-ferrata Le Ranc Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Climb the Margeride cliffs for a sporty half-day! The outing is led and supervised by climbing instructors from La Cazelle Sport Nature.

On the program:

– Via-ferrata

– Giant Tyrolean traverse

This half-day outing is suitable for adults and teenagers over 12 (+ 40kg).

Prior registration required at one of our three tourist information offices

