Le Malzieu-Ville

APRÈS-MIDI CRÊPES

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le café associatif, Le Drogol, vous invite à venir déguster les crêpes préparées par Maylis et son foodtruck ! Venez passer une après-midi conviviale et gourmand !

Rendez-vous le dimanche 14 juin dès 16h!

L’adhésion à l’association sera nécessaire.

Le café associatif, Le Drogol, vous invite à venir déguster les crêpes préparées par Maylis et son foodtruck ! Venez passer une après-midi conviviale et gourmand !

Rendez-vous le dimanche 14 juin dès 16h!

L’adhésion à l’association sera nécessaire. .

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

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English :

The café associatif, Le Drogol, invites you to come and taste the crêpes prepared by Maylis and her foodtruck! Come and spend a convivial and gourmet afternoon!

See you on Sunday June 14 from 4pm!

Association membership required.

L’événement APRÈS-MIDI CRÊPES Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-OT Margeride en Gévaudan