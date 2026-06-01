APRÈS-MIDI CRÊPES Le Malzieu-Ville
APRÈS-MIDI CRÊPES Le Malzieu-Ville dimanche 14 juin 2026.
Le Malzieu-Ville
APRÈS-MIDI CRÊPES
Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 2 – 2 – 10 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le café associatif, Le Drogol, vous invite à venir déguster les crêpes préparées par Maylis et son foodtruck ! Venez passer une après-midi conviviale et gourmand !
Rendez-vous le dimanche 14 juin dès 16h!
L’adhésion à l’association sera nécessaire.
Le café associatif, Le Drogol, vous invite à venir déguster les crêpes préparées par Maylis et son foodtruck ! Venez passer une après-midi conviviale et gourmand !
Rendez-vous le dimanche 14 juin dès 16h!
L’adhésion à l’association sera nécessaire. .
Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com
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English :
The café associatif, Le Drogol, invites you to come and taste the crêpes prepared by Maylis and her foodtruck! Come and spend a convivial and gourmet afternoon!
See you on Sunday June 14 from 4pm!
Association membership required.
L’événement APRÈS-MIDI CRÊPES Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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