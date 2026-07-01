Informations pratiques

Le Malzieu-Ville

SOIRÉE SCÈNE OUVERTE

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Que vous soyez amateurs ou professionnels, que vous jouiez d’un instrument ou que vous aimez la poésie, venez profiter d’une soirée scène ouverte au Drogol, pour vous exprimer!

Ouverture des portes à 18h, début de la scène ouverte à 18h30.

L’adhésion à l’association sera nécessaire.

Que vous soyez amateurs ou professionnels, que vous jouiez d’un instrument ou que vous aimez la poésie, venez profiter d’une soirée scène ouverte au Drogol, pour vous exprimer!

Ouverture des portes à 18h, début de la scène ouverte à 18h30.

L’adhésion à l’association sera nécessaire. .

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

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English :

Whether you’re an amateur or a professional, whether you play an instrument or love poetry, come and enjoy an open stage evening at Le Drogol, and express yourself!

Doors open at 6pm, open stage starts at 6:30pm.

Association membership required.

L’événement SOIRÉE SCÈNE OUVERTE Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-OT Margeride en Gévaudan