LES SORTIES NATURE MINI STAGE DE PÊCHE Le Malzieu-Ville
LES SORTIES NATURE MINI STAGE DE PÊCHE Le Malzieu-Ville mercredi 15 juillet 2026.
Le Malzieu-Ville
LES SORTIES NATURE MINI STAGE DE PÊCHE
Tour de Bodon Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Initiation ludique et conviviale à la pêche au gardon sur l’étang de la Chazette, proche du Malzieu-Ville, dès 8 ans ! Matériel et permis de pêche inclus.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
Le permis de pêche n’est valable que sur la durée de l’animation.
Initiation ludique et conviviale à la pêche au gardon sur l’étang de la Chazette, proche du Malzieu-Ville, dès 8 ans ! Matériel et permis de pêche inclus. Les parents accompagnant peuvent apprendre à monter une ligne.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
Le permis de pêche n’est valable que sur la durée de l’animation. .
Tour de Bodon Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67 tourisme@margeride-en-gevaudan.com
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English :
A fun and friendly introduction to roach fishing on the Etang de la Chazette, near Le Malzieu-Ville, from age 8! Fishing tackle and permit included.
Registration required at the Tourist Office.
Fishing permits are only valid for the duration of the activity.
L’événement LES SORTIES NATURE MINI STAGE DE PÊCHE Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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