LES SORTIES NATURE PÊCHE DE L’ECREVISSE Le Malzieu-Ville
LES SORTIES NATURE PÊCHE DE L’ECREVISSE Le Malzieu-Ville vendredi 24 juillet 2026.
Le Malzieu-Ville
LES SORTIES NATURE PÊCHE DE L’ECREVISSE
Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Une sortie en rivière à la rencontre d’une espèce invasive surprenante et des techniques qui permettent de les pêcher avec Alexandre Burtin. Matériel fourni.
Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique.
Une sortie en rivière à la rencontre d’une espèce invasive surprenante et des techniques qui permettent de les pêcher avec Alexandre Burtin. Matériel fourni.
Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique. .
Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73
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English :
A river trip to discover a surprising invasive species and the techniques used to catch them with Alexandre Burtin. Equipment supplied.
Registration required at one of our three tourist information offices.
L’événement LES SORTIES NATURE PÊCHE DE L’ECREVISSE Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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