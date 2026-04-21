Le Malzieu-Ville

LES SORTIES NATURE PÊCHE DE L’ECREVISSE

Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Une sortie en rivière à la rencontre d’une espèce invasive surprenante et des techniques qui permettent de les pêcher avec Alexandre Burtin. Matériel fourni.

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique.

Une sortie en rivière à la rencontre d’une espèce invasive surprenante et des techniques qui permettent de les pêcher avec Alexandre Burtin. Matériel fourni.

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique. .

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A river trip to discover a surprising invasive species and the techniques used to catch them with Alexandre Burtin. Equipment supplied.

Registration required at one of our three tourist information offices.

L’événement LES SORTIES NATURE PÊCHE DE L’ECREVISSE Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT Margeride en Gévaudan