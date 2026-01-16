MARCHE MALZEVIEN Le Malzieu-Ville
mardi 11 août 2026.
MARCHE MALZEVIEN
Place des Ursulines et rues alentours Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:00:00
fin : 2026-08-11 18:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Venez profiter de 9h à 18h du Marché Malzévien, rendez-vous incontournable du mois d’août ! Situé au cœur du centre historique, ce marché vous proposera une grande variété de stands et de produits.
Producteurs fermiers, artisans locaux, commerçants mais aussi vide-greniers, sans oublier de nombreuses animations, qui rythmeront cette belle journée d’été…
L’assurance d’une journée festive, gourmande et conviviale au cœur de la cité médiévale du Malzieu !
Programme
Toute la journée Vide-greniers, marché de producteurs et d’artisans, animations par le Pot’Poète, structure gonflable et jeux en bois.
Le matin marché hebdomadaire
Les inscriptions seront ouvertes à partir du mois d’avril. .
Place des Ursulines et rues alentours Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67 tourisme@margeride-en-gevaudan.com
English :
From 9am to 6pm, come and enjoy the Marché Malzévien, a not-to-be-missed event in August! Located in the heart of the historic center, the market offers a wide variety of stalls and products.
Farm producers, local craftsmen, shopkeepers, garage sales, not to mention a host of events, will set the pace for this beautiful summer day?
