MARCHE MALZEVIEN Le Malzieu-Ville

MARCHE MALZEVIEN

Place des Ursulines et rues alentours Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:00:00

fin : 2026-08-11 18:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Venez profiter de 9h à 18h du Marché Malzévien, rendez-vous incontournable du mois d’août ! Situé au cœur du centre historique, ce marché vous proposera une grande variété de stands et de produits.

Producteurs fermiers, artisans locaux, commerçants mais aussi vide-greniers, sans oublier de nombreuses animations, qui rythmeront cette belle journée d’été…

L’assurance d’une journée festive, gourmande et conviviale au cœur de la cité médiévale du Malzieu !

Programme

Toute la journée Vide-greniers, marché de producteurs et d’artisans, animations par le Pot’Poète, structure gonflable et jeux en bois.

Le matin marché hebdomadaire

Les inscriptions seront ouvertes à partir du mois d’avril. .

Place des Ursulines et rues alentours Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

English :

From 9am to 6pm, come and enjoy the Marché Malzévien, a not-to-be-missed event in August! Located in the heart of the historic center, the market offers a wide variety of stalls and products.

Farm producers, local craftsmen, shopkeepers, garage sales, not to mention a host of events, will set the pace for this beautiful summer day?

