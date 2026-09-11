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Soirée Jeux de société Ste Suzanne Orthez

mardi 15 septembre 2026 · Ste Suzanne · Orthez

Soirée Jeux de société Ste Suzanne Orthez

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Ste Suzanne
Adresse
Salle polyvalente
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Soirée Jeux de société

Ste Suzanne Salle polyvalente Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15 00:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Les participants sont invités à venir jouer entre amis, en apportant leurs propres jeux ou en profitant de la sélection proposée par l’association.

Réservé aux adhérents. Il sera possible d’adhérer sur place.
Auberge espagnole et convivialité.   .

Ste Suzanne Salle polyvalente Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 52 60 31  ludorthez.asso@gmail.com

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English : Soirée Jeux de société

L’événement Soirée Jeux de société Orthez a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Béarn

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