Soirée Jeux de société Ste Suzanne Orthez
mardi 15 septembre 2026 · Ste Suzanne · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Soirée Jeux de société
Ste Suzanne Salle polyvalente Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15 00:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Les participants sont invités à venir jouer entre amis, en apportant leurs propres jeux ou en profitant de la sélection proposée par l’association.
Réservé aux adhérents. Il sera possible d’adhérer sur place.
Auberge espagnole et convivialité. .
Ste Suzanne Salle polyvalente Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 52 60 31 ludorthez.asso@gmail.com
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English : Soirée Jeux de société
L’événement Soirée Jeux de société Orthez a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Béarn
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