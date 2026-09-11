Soirée Jeux de société Salle Arrayade Orthez

Informations pratiques

Orthez

Soirée Jeux de société

Salle Arrayade Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 18:00:00

fin : 2026-09-23 22:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Au menu jeux, rire, réflexion stratégique et bonne humeur!

Enfants à partir de 10 ans

Un repas type auberge espagnole sera partagé dans la soirée.

Soirées réservées aux adhérents, avec possibilité d’adhérer sur place. .

Salle Arrayade Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 52 60 31 ludorthez.asso@gmail.com

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English : Soirée Jeux de société

L’événement Soirée Jeux de société Orthez a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Béarn