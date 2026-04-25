Soirée Jeux de Société Les terrasses du Graon Saint-Vincent-sur-Graon

Saint-Vincent-sur-Graon

Soirée Jeux de Société

Les terrasses du Graon 14 rue du lac Saint-Vincent-sur-Graon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

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Les terrasses du Graon 14 rue du lac Saint-Vincent-sur-Graon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 42 61 32

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English :

L’événement Soirée Jeux de Société Saint-Vincent-sur-Graon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral