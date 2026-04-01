Soirée Samba aux Terrasses du Graon Restaurant Les Terrasses du Graon Saint-Vincent-sur-Graon
Soirée Samba aux Terrasses du Graon Restaurant Les Terrasses du Graon Saint-Vincent-sur-Graon samedi 25 avril 2026.
Saint-Vincent-sur-Graon
Soirée Samba aux Terrasses du Graon
Restaurant Les Terrasses du Graon 14 Rue du Lac Saint-Vincent-sur-Graon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
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Restaurant Les Terrasses du Graon 14 Rue du Lac Saint-Vincent-sur-Graon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 42 62 32
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L’événement Soirée Samba aux Terrasses du Graon Saint-Vincent-sur-Graon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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