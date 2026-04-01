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Soirée Samba aux Terrasses du Graon Restaurant Les Terrasses du Graon Saint-Vincent-sur-Graon

Soirée Samba aux Terrasses du Graon Restaurant Les Terrasses du Graon Saint-Vincent-sur-Graon samedi 25 avril 2026.

Lieu : Restaurant Les Terrasses du Graon

Adresse : 14 Rue du Lac

Ville : 85540 Saint-Vincent-sur-Graon

Département : Vendée

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Vincent-sur-Graon

Soirée Samba aux Terrasses du Graon

Restaurant Les Terrasses du Graon 14 Rue du Lac Saint-Vincent-sur-Graon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

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Restaurant Les Terrasses du Graon 14 Rue du Lac Saint-Vincent-sur-Graon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 42 62 32 

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English :

L’événement Soirée Samba aux Terrasses du Graon Saint-Vincent-sur-Graon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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