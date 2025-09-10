Soirée jeux de société Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Soirée jeux de société

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-28 19:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Êtes-vous mauvais perdant ?

a) Non, je suis quelqu’un de fair-play

b) Je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion…

c) Je n’y peux rien si les autres trichent !

d) C’était un coup pour rien, la partie va commencer maintenant !

Des parties, il va y en avoir à notre soirée jeux de société ! Venez vous amuser entre amis, en famille ou faire connaissance avec d’autres joueurs autour d’un plateau. On vous promet des jeux inédits, des incontournables, mais surtout des fous rires et de la bonne humeur.

Tous publics, dès 8 ans.

Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés.

En partenariat avec l’association Les gardiens du rêve.Tout public

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Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr

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English :

%CAre you a sore loser?

a) No, I’m a fair player.

b) I don’t have the slightest idea %E0 what you’re getting at.

c) I can’t help it if others cheat!

d) That was a waste of time—the game’s about to start now!

There’ll be plenty of games at our board game night! Come have fun with friends and family, or get to know other players around the game board. We promise you brand-new games, classic favorites, but above all, lots of laughter and good cheer.

Suitable for all ages, 8 and up.

Children under 12 must be accompanied by an adult.

In partnership with the association Les gardiens du rêve.

L’événement Soirée jeux de société Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES