Soirée jeux en famille Place Bellegarde Bergerac
Soirée jeux en famille Place Bellegarde Bergerac vendredi 13 mars 2026.
Soirée jeux en famille
Place Bellegarde Ludothèque Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 2026-03-13
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Soirée jeux en famille, défiez votre chance !
Venez passer en famille, à partir de 8 ans, un moment de partage et de bonne humeur ! Nos jeux de société préférés seront à l’honneur, venez les découvrir et n’oubliez pas, nous partagerons aussi de quoi grignoter, des boissons (sans alcool) et votre jeu préféré ! apportez ce que vous aimez !
Entrées gratuites et sur inscription. .
Place Bellegarde Ludothèque Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr
English : Soirée jeux en famille
