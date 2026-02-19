Soirée jeux en famille Place Bellegarde Bergerac

Soirée jeux en famille

Soirée jeux en famille, défiez votre chance !

Venez passer en famille, à partir de 8 ans, un moment de partage et de bonne humeur ! Nos jeux de société préférés seront à l’honneur, venez les découvrir et n’oubliez pas, nous partagerons aussi de quoi grignoter, des boissons (sans alcool) et votre jeu préféré ! apportez ce que vous aimez !

Entrées gratuites et sur inscription. .

Place Bellegarde Ludothèque Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr

