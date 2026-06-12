Soirée jeux et leurs variantes Maison des Fêtes et de la Culture Blainville-sur-l’Eau
Soirée jeux et leurs variantes Maison des Fêtes et de la Culture Blainville-sur-l’Eau vendredi 31 juillet 2026.
Blainville-sur-l’Eau
Soirée jeux et leurs variantes
Maison des Fêtes et de la Culture 1 rue du Presbytère Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31 20:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Venez profiter d’un soirée jeux à la médiathèque le 31 juillet 2026 de 18h30 à 20h30. Venez nombreux ! Entrée libre et gratuite.Tout public
0 .
Maison des Fêtes et de la Culture 1 rue du Presbytère Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 96 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come enjoy a game night at the library on July 31, 2026, from 6:30 p.m. to 8:30 p.m. We hope to see you there! Admission is free.
L’événement Soirée jeux et leurs variantes Blainville-sur-l’Eau a été mis à jour le 2026-06-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
À voir aussi à Blainville-sur-l'Eau (Meurthe-et-Moselle)
- Fête du Jeu et des Familles devant la médiathèque Blainville-sur-l’Eau 4 juillet 2026
- À vos baskets ! rue de la Filature Blainville-sur-l’Eau 10 juillet 2026
- Bal des pompiers à la caserne des pompiers Blainville-sur-l’Eau 18 juillet 2026
- Cinéma en plein air Blainville-sur-l’Eau 28 août 2026