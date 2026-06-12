Soirée jeux et leurs variantes Maison des Fêtes et de la Culture Blainville-sur-l’Eau vendredi 31 juillet 2026.

Blainville-sur-l’Eau

Soirée jeux et leurs variantes

Maison des Fêtes et de la Culture 1 rue du Presbytère Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31 20:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Venez profiter d’un soirée jeux à la médiathèque le 31 juillet 2026 de 18h30 à 20h30. Venez nombreux ! Entrée libre et gratuite.Tout public

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Maison des Fêtes et de la Culture 1 rue du Presbytère Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 96 89

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English :

Come enjoy a game night at the library on July 31, 2026, from 6:30 p.m. to 8:30 p.m. We hope to see you there! Admission is free.

L’événement Soirée jeux et leurs variantes Blainville-sur-l’Eau a été mis à jour le 2026-06-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS