Soirée jeux Café Associatif L’Imaginaire Lalinde vendredi 13 février 2026.

Café Associatif L’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Soirée jeux avec Fred pour la présentation de nouveaux jeux et quelques grignoteries. Vous pouvez venir avec vos jeux pour, également, nous les faire découvrir !   .

