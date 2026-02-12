Soirée jeux Café Associatif L’Imaginaire Lalinde
Café Associatif L’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Soirée jeux avec Fred pour la présentation de nouveaux jeux et quelques grignoteries. Vous pouvez venir avec vos jeux pour, également, nous les faire découvrir ! .
Café Associatif L’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 60 12 contact@assolimaginaire.fr
