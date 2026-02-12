Soirée jeux Café Associatif L’Imaginaire Lalinde

Soirée jeux

Café Associatif L’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Soirée jeux avec Fred pour la présentation de nouveaux jeux et quelques grignoteries. Vous pouvez venir avec vos jeux pour, également, nous les faire découvrir ! .

Café Associatif L’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 60 12 contact@assolimaginaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Lalinde a été mis à jour le 2026-02-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides