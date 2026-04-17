Soirée Jeux Salle de quartier de Blagon Lanton

Lanton

Soirée Jeux

Salle de quartier de Blagon Allée de la Salle de Quartier Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17 21:00:00

Date(s) :

2026-04-17

L’espace ludothèque de la médiathèque de Lanton vous propose une soirée jeux conviviale, gratuite et ouverte à tous dans la salle de quartier de Blagon pour découvrir de nombreux jeux de société, en bois, collaboratifs, pour tous les âges. Vous êtes les bienvenus ! .

Salle de quartier de Blagon Allée de la Salle de Quartier Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 10

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English : Soirée Jeux

L’événement Soirée Jeux Lanton a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Coeur Bassin