Soirée Jeux Salle de quartier de Blagon Lanton
Soirée Jeux Salle de quartier de Blagon Lanton vendredi 17 avril 2026.
Lanton
Soirée Jeux
Salle de quartier de Blagon Allée de la Salle de Quartier Lanton Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17 21:00:00
Date(s) :
2026-04-17
L’espace ludothèque de la médiathèque de Lanton vous propose une soirée jeux conviviale, gratuite et ouverte à tous dans la salle de quartier de Blagon pour découvrir de nombreux jeux de société, en bois, collaboratifs, pour tous les âges. Vous êtes les bienvenus ! .
Salle de quartier de Blagon Allée de la Salle de Quartier Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 10
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English : Soirée Jeux
L’événement Soirée Jeux Lanton a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Coeur Bassin
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