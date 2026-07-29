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Soirée jeux ! Médiathèque de Laruns Laruns

mercredi 5 août 2026 · Médiathèque de Laruns · Laruns

Soirée jeux ! Médiathèque de Laruns Laruns

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Médiathèque de Laruns
Adresse
11 rue du Général de Gaulle
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Laruns

Soirée jeux !

Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Que vous soyez novice ou joueur·euse expérimenté·e, venez jouer et découvrir de nouveaux jeux grâce à une sélection toujours renouvelée. Il y en a pour tous les gouts, et tous les niveaux, de 3 à 103 ans, avec Aurélie de Des boites et des jeux !   .

Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66  mediatheque@laruns.fr

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English : Soirée jeux !

L’événement Soirée jeux ! Laruns a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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