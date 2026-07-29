Soirée jeux ! Médiathèque de Laruns Laruns

Informations pratiques

Laruns

Soirée jeux !

Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Que vous soyez novice ou joueur·euse expérimenté·e, venez jouer et découvrir de nouveaux jeux grâce à une sélection toujours renouvelée. Il y en a pour tous les gouts, et tous les niveaux, de 3 à 103 ans, avec Aurélie de Des boites et des jeux ! .

Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66 mediatheque@laruns.fr

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English : Soirée jeux !

L’événement Soirée jeux ! Laruns a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées