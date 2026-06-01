Soirée jeux Les Lèves-et-Thoumeyragues
Soirée jeux Les Lèves-et-Thoumeyragues vendredi 19 juin 2026.
Les Lèves-et-Thoumeyragues
Soirée jeux
Salle des fêtes Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Amitié et Sourire (Association intergénérationnelle Lèvoise) en partenariat avec le Centre Socioculturel du Pays Foyen vous invite à participer à une soirée jeux gratuite et ouverte à tous le vendredi 19 Juin de 20h à 23h à la salle des fêtes des Lèves et Thoumeyragues.
Jeux à partir de 4 ans.
Buvette sur place.
En famille, avec ou sans enfant, ou avec des amis, venez nombreux! .
Salle des fêtes Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 41 21 15 mairie.leslevesetthoumeyragues@orange.fr
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English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays Foyen
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