Les Lèves-et-Thoumeyragues

Soirée jeux

Salle des fêtes Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Amitié et Sourire (Association intergénérationnelle Lèvoise) en partenariat avec le Centre Socioculturel du Pays Foyen vous invite à participer à une soirée jeux gratuite et ouverte à tous le vendredi 19 Juin de 20h à 23h à la salle des fêtes des Lèves et Thoumeyragues.

Jeux à partir de 4 ans.

Buvette sur place.

En famille, avec ou sans enfant, ou avec des amis, venez nombreux! .

Salle des fêtes Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 41 21 15 mairie.leslevesetthoumeyragues@orange.fr

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays Foyen