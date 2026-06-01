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Soirée jeux Les Lèves-et-Thoumeyragues

Soirée jeux Les Lèves-et-Thoumeyragues

Soirée jeux Les Lèves-et-Thoumeyragues vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 33220 Les Lèves-et-Thoumeyragues

Département : Gironde

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Les Lèves-et-Thoumeyragues

Soirée jeux

Salle des fêtes Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Amitié et Sourire (Association intergénérationnelle Lèvoise) en partenariat avec le Centre Socioculturel du Pays Foyen vous invite à participer à une soirée jeux gratuite et ouverte à tous le vendredi 19 Juin de 20h à 23h à la salle des fêtes des Lèves et Thoumeyragues.
Jeux à partir de 4 ans.
Buvette sur place.
En famille, avec ou sans enfant, ou avec des amis, venez nombreux!   .

Salle des fêtes Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 41 21 15  mairie.leslevesetthoumeyragues@orange.fr

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays Foyen

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