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AGENDA · Machecoul-Saint-Même

SOIREE JEUX Machecoul-Saint-Même

vendredi 16 avril 2027 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
vendredi 16 avril 2027
Fin
samedi 17 avril 2027
Heure de début
20:00:00
Adresse
7 Rue des Bouchers
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

SOIREE JEUX

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-16 20:00:00
fin : 2027-04-16 22:00:00

Date(s) :
2027-04-16 2027-06-04

SOIREE JEUX
Un moment convivial autour des jeux de société jeux d’ambiance, de stratégie, jeux rapides ou longs.

Dès 15 ans.   .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61  bibliotheque@machecoul.fr

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English :

GAME NIGHT

L’événement SOIREE JEUX Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sud Retz Atlantique

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