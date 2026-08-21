Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

SOIREE JEUX

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-16 20:00:00

fin : 2027-04-16 22:00:00

Date(s) :

2027-04-16 2027-06-04

SOIREE JEUX

Un moment convivial autour des jeux de société jeux d’ambiance, de stratégie, jeux rapides ou longs.

Dès 15 ans. .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr

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English :

GAME NIGHT

L’événement SOIREE JEUX Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sud Retz Atlantique