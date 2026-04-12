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Soirée jeux, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Soirée jeux, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Soirée jeux, Médiathèque Luce Courville, Nantes vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Luce Courville

Adresse : 1 rue Eugène Thomas

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Soirée jeux Vendredi 5 juin, 17h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Boissière
Découvrez en famille les jeux coups de cœur des ludothécaires.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Boissière

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