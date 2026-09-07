Soirée Jeux & Repas partagé, Médiathèque Du Puech Des Mourgues, Saint-Bauzille-de-Montmel
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Du Puech Des Mourgues · Saint-Bauzille-de-Montmel
Informations pratiques
Soirée Jeux & Repas partagé Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque Du Puech Des Mourgues Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00
Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, débutant ou passionné, venez nous retrouver autour de nombreux jeux.
♟️ Apportez les vôtres, ou découvrez ceux disponibles sur place.
Apéritif et repas partagé.
Alors, prêt à être de la partie ?
Médiathèque Du Puech Des Mourgues 18 rue du Plan Vincent 34160 Saint-Bauzille-de-Montmel Saint-Bauzille-de-Montmel 34160 Hérault Occitanie 0961670514 http://mabib.fr/stbauzilledemontmel/
Biblis en folie 2026
©Médiathèque Du Puech Des Mourgues
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