Soirée Jeux & Repas partagé, Médiathèque Du Puech Des Mourgues, Saint-Bauzille-de-Montmel

Informations pratiques

Soirée Jeux & Repas partagé Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque Du Puech Des Mourgues Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00

Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, débutant ou passionné, venez nous retrouver autour de nombreux jeux.

♟️ Apportez les vôtres, ou découvrez ceux disponibles sur place.

Apéritif et repas partagé.

Alors, prêt à être de la partie ?

Médiathèque Du Puech Des Mourgues 18 rue du Plan Vincent 34160 Saint-Bauzille-de-Montmel Saint-Bauzille-de-Montmel 34160 Hérault Occitanie 0961670514 http://mabib.fr/stbauzilledemontmel/

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©Médiathèque Du Puech Des Mourgues