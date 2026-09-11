Soirée jeux : rôles cachés, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Informations pratiques

Soirée jeux : rôles cachés Vendredi 25 septembre, 19h30 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Sur inscription, 20 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T19:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T19:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:00:00+02:00

Des jeux de rôles cachés et de déduction, bluff, alliances, suspicion et fous rires, parties conviviales pour joueurs débutants ou expérimentés… Ambiance garantie autour de tables pleines de mystère !

Oserez-vous mentir pour gagner ?

Adultes et adolescents dès 12 ans.

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@bourgsaintmaurice.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 79 07 52 14 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/node/content/nid/541283 »}] La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.

Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :

Mardi : 14h00 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 12h30

Vendredi : 14h00 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

La Ludo vous invite à une soirée pleine de mystères, de stratégies… et de trahisons ! Qui dit la vérité ? Qui manipule le groupe ? Saurez-vous démasquer les imposteurs avant qu’il ne soit trop tard ? Jeux Mystère

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice/ChatGPT