Soirée jeux ! SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

Soirée jeux !

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Le dernier vendredi du mois à 20h !

Participez à nos rencontres mensuelles à la médiathèque du Centre culturel pour des soirées thématiques, découvertes de nouveautés et classiques indémodables. En plus des jeux disponibles à la ludothèque, n’hésitez pas à apporter vos propres jeux. La convivialité est au rendez-vous !

Contact

Jean-Yves

05 62 39 75 59

mediatheque@maisondu savoir65.fr

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 75 59 mediatheque@maisondusavoir65.fr

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English :

The last Friday of the month at 8 p.m.!

Join us for our monthly get-togethers at the Cultural Center’s media library for themed evenings where you can discover new releases and timeless classics. In addition to the games available at the game library, feel free to bring your own games. It’s sure to be a fun time!

Contact:

Jean-Yves

05 62 39 75 59

mediatheque@maisondu savoir65.fr

L’événement Soirée jeux ! Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65