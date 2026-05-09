soirée jeux la Pimenterie Saint-Point

Saint-Point

soirée jeux

la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Découvrez les jeux de société de la Pimenterie dans une ambiance conviviale. Apportez aussi vos jeux ! .

la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40 bonjour@lapimenterie.fr

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English : soirée jeux

L’événement soirée jeux Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)