SOIRÉE JEUX Villemagne-l’Argentière
SOIRÉE JEUX Villemagne-l’Argentière vendredi 3 octobre 2025.
Villemagne-l’Argentière
SOIRÉE JEUX
rue du Mail Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-10-03 2025-11-07 2025-12-05 2026-01-09 2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-05-08
La ludothèque Jeux de Mô organise tous les 1er vendredi du mois une soirée jeux.
A partir de 20h, venez découvrir de nouveaux jeux ou apporter vos jeux préférés, pour une soirée conviviale entre adultes.
Repas partagé en mode auberge espagnole.
Ambiance chaleureuse et convivialité assurée.
Informations: 06-26-20-22-54
La ludothèque Jeux de Mô organise tous les 1er vendredi du mois une soirée jeux.
A partir de 20h, venez découvrir de nouveaux jeux ou apporter vos jeux préférés, pour une soirée conviviale entre adultes.
Repas partagé en mode auberge espagnole.
Ambiance chaleureuse et convivialité assurée.
Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Informations: 06-26-20-22-54 .
rue du Mail Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 20 22 54 ludo.asso34@gmail.com
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English :
Every 1st Friday of the month, the Jeux de Mô toy library organizes a games evening.
From 8pm, come and discover new games, or bring along your own favorites, for a convivial evening with adults.
Shared meal in Spanish inn style.
A warm and friendly atmosphere guaranteed.
Information: 06-26-20-22-54
L’événement SOIRÉE JEUX Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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