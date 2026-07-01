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AGENDA · Fontès

SOIREE JUKE BOX Fontès

lundi 27 juillet 2026 · Fontès

SOIREE JUKE BOX Fontès

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Adresse
Route de Péret
Ville
34320 Fontès
Département
Hérault
Tarif

Fontès

SOIREE JUKE BOX

Route de Péret Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Soirée avec animation musicale par Morgane Juke Box
Soirée avec animation musicale par Morgane Juke Box   .

Route de Péret Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 01 31  info@campinglesclairettes.fr

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English :

An evening featuring musical entertainment by Morgane Juke Box

L’événement SOIREE JUKE BOX Fontès a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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