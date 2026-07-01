Informations pratiques

Fontès

SOIREE JUKE BOX

Route de Péret Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Soirée avec animation musicale par Morgane Juke Box

Soirée avec animation musicale par Morgane Juke Box .

Route de Péret Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 01 31 info@campinglesclairettes.fr

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English :

An evening featuring musical entertainment by Morgane Juke Box

L’événement SOIREE JUKE BOX Fontès a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS