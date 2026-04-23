Soirée Karaoké à Saint-Pardoux-Corbier Salle polyvalente de Saint-Pardoux Saint-Ybard

Saint-Ybard

Soirée Karaoké à Saint-Pardoux-Corbier

Salle polyvalente de Saint-Pardoux Allée du plan d’eau Saint-Ybard Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:00:00

fin : 2026-05-09 23:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Soirée karaoké organisé par le comité des fêtes de Saint-Martin-Sepert.

Buvette et food trucks sur place.

Pas d’inscription au préalable. .

Salle polyvalente de Saint-Pardoux Allée du plan d’eau Saint-Ybard 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 88 38 11

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English : Soirée Karaoké à Saint-Pardoux-Corbier

L’événement Soirée Karaoké à Saint-Pardoux-Corbier Saint-Ybard a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze