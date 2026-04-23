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Soirée Karaoké à Saint-Pardoux-Corbier Salle polyvalente de Saint-Pardoux Saint-Ybard

Soirée Karaoké à Saint-Pardoux-Corbier Salle polyvalente de Saint-Pardoux Saint-Ybard

Soirée Karaoké à Saint-Pardoux-Corbier Salle polyvalente de Saint-Pardoux Saint-Ybard samedi 9 mai 2026.

Lieu : Salle polyvalente de Saint-Pardoux

Adresse : Allée du plan d'eau

Ville : 19210 Saint-Ybard

Département : Corrèze

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Ybard

Soirée Karaoké à Saint-Pardoux-Corbier

Salle polyvalente de Saint-Pardoux Allée du plan d’eau Saint-Ybard Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:00:00
fin : 2026-05-09 23:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Soirée karaoké organisé par le comité des fêtes de Saint-Martin-Sepert.
Buvette et food trucks sur place.
Pas d’inscription au préalable.   .

Salle polyvalente de Saint-Pardoux Allée du plan d’eau Saint-Ybard 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 88 38 11 

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English : Soirée Karaoké à Saint-Pardoux-Corbier

L’événement Soirée Karaoké à Saint-Pardoux-Corbier Saint-Ybard a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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