Soirée Karaoké à Saint-Pardoux-Corbier Salle polyvalente de Saint-Pardoux Saint-Ybard
Soirée Karaoké à Saint-Pardoux-Corbier Salle polyvalente de Saint-Pardoux Saint-Ybard samedi 9 mai 2026.
Saint-Ybard
Soirée Karaoké à Saint-Pardoux-Corbier
Salle polyvalente de Saint-Pardoux Allée du plan d’eau Saint-Ybard Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:00:00
fin : 2026-05-09 23:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Soirée karaoké organisé par le comité des fêtes de Saint-Martin-Sepert.
Buvette et food trucks sur place.
Pas d’inscription au préalable. .
Salle polyvalente de Saint-Pardoux Allée du plan d’eau Saint-Ybard 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 88 38 11
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English : Soirée Karaoké à Saint-Pardoux-Corbier
L’événement Soirée Karaoké à Saint-Pardoux-Corbier Saint-Ybard a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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