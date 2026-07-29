SOIRÉE KARAOKÉ Restaurant Le Malyra Amélie-les-Bains-Palalda
vendredi 21 août 2026 · Restaurant Le Malyra · Amélie-les-Bains-Palalda
Informations pratiques
Amélie-les-Bains-Palalda
SOIRÉE KARAOKÉ
Restaurant Le Malyra 32 Rue de la Riviera Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 00:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Chansons et ambiance festive vous attendent pour une soirée pleine d’énergie et de bonne humeur animée jusqu’à minuit.
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Restaurant Le Malyra 32 Rue de la Riviera Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 67 64 67 51
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English :
Songs and a festive atmosphere await you for an evening full of energy and good cheer, with entertainment until midnight.
L’événement SOIRÉE KARAOKÉ Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-07-21 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
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